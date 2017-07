El taxista que canta ópera: “Mi historia puede ser inspiradora”

Cuando el tandilense Carlos de Antonis empezó a cantar jamás esperó que el público estadounidense se parara para aplaudirlo y hasta algunos se largaran a llorar. Su interpretación del tema “Nessun Dorma” logró emocionar a la audiencia y al exigente jurado del programa America’ s Got Talent, uno de los más vistos del país.

“Yo no podía escuchar ni lo que me decían. Estuve como 15 minutos en el escenario y no me dejaban ir. Se súper interesaron con mi historia. Yo estaba tan emocionado de volver a revolver eso que es la vida, que era todo muy fuerte”, contó en exclusiva para Exitoina.

Hasta Simon Cowell, uno de los miembros del jurado más apático, se paró para abrazarlo. “Yo no sé mucho sobre música clásica, pero sí me doy cuenta que lo único que importa en este show es la audiencia. Cuando ellos aman a alguien, aman a alguien”, le dijo después de la presentación.

Una historia de lucha. De Antonis es un argentino que vive en Estados Unidos desde 2007. Tras recibirse en na escuela técnica y cursar unos años la carrera de Ingeniería en Sistemas, logró hacer una prominente carrera como tenor. Llegó a cantar en musicales por todo el mundo, como Drácula y el Jorobado De Notre Dame. Y hasta compartió escenarios con Michael Bublé y Celine Dion.

Pero su vida cambió cuando una moto lo atropelló y lo dejó paralítico. “Iba a cantar a los ceremonia de los premios Oscars una canción de Los Miserables ¡Imagínate el honor de cantar eso! Cuando iba al ensayo, agarré mi bicicleta, fui a cruzar una calle y ahí una moto me pasó por arriba. Me partió, se me destrozaron las piernas y hasta me quisieron amputar”, detalló.

Después de un año y medio de internación y otro en silla de ruedas, De Antonis perdió su trabajo y se convirtió en chofér de Uber para poder mantenerse. Tras eso, fueron sus propios pasajeros los que empezaron a subir a las redes videos del tenor taxista que cantaba mientras manejaba. “Thanks Good que hice eso porque eso hizo una popularidad increíble”, asegura.

Una nueva oportunidad. Ahora la vida le dio una segunda chance y su aparición el el popular show estadounidense parece haberlo lanzado de nuevo al estrellato. “Después del programa me llamaron todos. Desde el pianista de Pavarotti, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, hasta mis profesores de argentina, como Oscar Ruiz. Creo que mi historia va a se muy inspiradora para mucha gente que renuncia a sus sueños. Puede ayudar porque nuestra misión como cantantes es comunicar con el arte dar inspiración”, dijo.

Sobre su situación actual aseguró: “Me estoy recuperando de mis piernas, estoy mejor de salud y trabajando mejor. Ya no manejo tanto el taxi y estoy haciendo conciertos con la Sinfonía de las Américas en el Flower Center. Me mudé a Miami, voy a eventos y a todo lo que me llamen porque la dignidad para trabajar es buenísima. Hasta si me llaman a un restaurante voy a cantar porque me parece que cuando uno tiene un gift (don) tiene que give (dar)”, aseguró.