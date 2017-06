Natacha Jaitt, durísima con Diego Latorre: “Me c... a un pelotudo”

Por primera vez, Natacha Jaitt accedió a estar en un programa de televisión para hablar de su affair con Diego Latorre. Esto se dio luego de que el exfutbolista acompañara a Yanina, su mujer, al piso de Bailando por un Sueño.

Tras el escándalo, Diego Latorre fue a ShowMatch para apoyar a Yanina. “La estoy remando”, comentó él. “Somos una familia”, dijo ella.

Enfurecida, Natacha destrozó a la pareja sin pudor al tildarlos de “siniestros”, “ratas” y “miserables”. Además, calificó el encuentro en Bailando como “el papelón televisivo del año” y criticó duramente que hayan permitido que sus hijos estuvieran presentes.

Este viernes, Pamela David logró que la conductora de El Ascensor rompiera el silencio en su programa. “Tengo un problema con la mentira. No puedo soportar que la gente mienta”, arrancó diciendo la polémica morocha.

Consultada sobre si se enamoró de Diego Latorre, Natacha fue contundente: “No”.

Luego, contó que el comentarista “fue muy insistente” y que su relación llevaba “más de un año”. “Un día me agarró con las defensas bajas”, respondió ante la pregunta de Carlos Monti sobre por qué estuvo con un hombre casado.

Además, aseguró que no se sentaría a tomar un café con él. “Ya no”, afirmó. “Me sorprendió la mentira y la negación. Hoy no me sentaría a tomar un café con él”.

Por último, recordó cómo explotó el escándalo: “Era domingo y mi celular empieza a explotar. Lo primero que hago es llamar a Diego, no me atiende. Yo agendada como alguien que no puede ser más perdedor: el presidente de Huracán. Me di cuenta que no me iba a atender y apagué todo porque no sabía que hacer. Después lo seguí llamando y no me contestó nunca. Entonces me dije: ‘me cogí a un pelotudo’“.