Yanina Latorre durísima con Pampita: “Está resentida”

Vivieron un momento muy tenso en la pista del Bailando, pero la cuestión no quedó ahí. Por eso, Yanina Latorre aprovechó su lugar como panelista en Los Ángeles de la Mañana para tirarle con munición pesada a Pampita.

“No me molestó lo que me dijo. Ella está buscando que escarmiente, pero considero que no tengo que escarmentar porque no hice nada, soy la víctima. Le contesté que el corazón lo tengo bastante bien y bastante blando”, lanzó la mujer de Diego Latorre tras una consulta de Ángel de Brito.

“No soy una reina ni una genia por cómo la estoy bancando, y tampoco soy la última basura por ser cornuda“, expresó la rubia, y agregó sobre la modelo: “Ella es la misma chica que mostró las cámaras de seguridad de su casa, que insulta a los noteros cuando le pasan cosas. Tiene una manera de pelearla que es agarrársela con el resto“.

“Quizás también le afectó que haya un tipo que me bancó y a ella, en su momento, no la bancó ni la defendió nadie. Hay algo que le afectó evidentemente, vi un resentimiento“, completó con los tapones de punta. ¿Habrá tercer round en ShowMatch?