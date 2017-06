"Es un orgullo poder casarlos", dijo el juez de la boda Messi-Roccuzzo

El juez Gonzalo Carrillo Herrera, que este viernes a las 19 casará al futbolista Lionel Messi con su pareja Antonela Roccuzzo, dijo que siente orgullo por ser el encargado de oficiar en enlace.



"Me enteré que casaba a Messi hace dos meses. Hasta ayer, que se filtró la información, nadie sabía, ni siquiera en el Registro Civil. (La familia de Messi) me pidió reserva", contó este viernes Carrillo Herrera al canal Todo Noticias.



"Va a ser algo sencillo. Se les dice unas palabras a los contrayentes, pasamos a la parte formal, la lectura del acta y el consentimiento de ellos. Nada más, algo sencillo", explicó.



La unión civil será en el complejo City Center Rosario y, tras la misma, la pareja y unos 260 invitados se trasladarán a una sala contigua donde se realizará la fiesta.



"El novio tiene tres testigos y la novia dos. Son los hermanos de cada uno de ellos. Es un orgullo, tanto como santafesino como rosarino, poder casar a estos personajes", aseveró el juez.



También señaló que la familia del futbolistas realizó "un pedido especial" para que sea él quien realice la unión civil.



"Hice pocos casamientos. Nos conocimos (con la familia de Messi) por hacer trámites en el registro civil. Ellos pidieron que yo los casara", contó Carrillo Herrera, que reveló que todavía no preparó lo que va a decirle a los novios.