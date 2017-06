Video: niña de 5 años con cáncer cumple su sueño de casarse

Eileidh Paterson tiene una de las historias más conmovedoras de todas a la vez que es triste e inspiradora, debido a que con tan sólo cinco años fue diagnosticada con neuroblastoma, un cáncer terminal, inoperable en su caso.

Ante esto los padres no pudieron contener su dolor por las nulas posibilidades de un tratamiento, pero decidieron motivarla para que escribiese una lista de deseos. Una de las ideas más tiernas de toda la lista fue la elegida en cumplirse.

El deseo de Eileidh era simplemente casarse con su mejor amigo, Harrison Grier de 6 años, antes de morir. Y así, con los deseos cumplidos, ambos fueron protagonistas de una ceremonia sacada de un cuento de hadas, y con invitados de todas partes que presenciaron el evento sabiendo lo importante que era para ella.

Mientras Eileidh pasaba con su pequeño vestido blanco por el altar, sonaba una de sus canciones favoritas: When You Wish Upon a Star de la película Pinocho, mientras que muchos invitados se vestían de héroes de acción y de princesas.

En tanto la ceremonia continuaba se dio una pequeña lectura de una historia, que tenía a la adorable niña como protagonista y su argumento era este: una princesa tenía que enfrentar a una cruel bestia, el cáncer.

Aunque la bestia era inmensa y provocaba un miedo terrible a la princesa, ella luchó fieramente sin envidiar nada a los valientes hombres que temieron al verla, así, nada la detuvo de pelear contra ella de la manera más valerosa.

El novio, Harrison también entendía lo que pasaba y disfrutó de su matrimonio. El padre del niño estaba poco más que emocionado al verlos, debido que desde que se conocieron, los pequeños fueron inseparables.

“Fue una ceremonia hermosa y él disfrutó cada minuto. Estaba muy emocionado. Desde que se conocieron, han sido inseparables. Creo que él entiende lo que estaba pasando. Y por eso entiende lo importante que es esto para ella y él siempre quiere hacer todo lo que pueda para verla sonreír”, dijo Billy Grier, padre de Harrison.

Después de la pequeña historia, ambos niños intercambiaron unos collares, y el hermano de Eileidh, con lágrimas en los ojos, le leyó una frase que decía: “aunque estemos separados, siempre estaré contigo”.

Tras esto la ceremonia estaba a punto de acabar cuando se dio el pronunciamiento del matrimonio cuando ambos se dijeron en voz alta “mejores amigos por siempre” y la fiesta de la boda dio inicio.

Los padres tuvieron problemas para contener la emoción de lo que acababa de ocurrir pero siguieron la fiesta mientras bailaban junto a los dos pequeños.

Ahora la pequeña Eileidh sigue luchando contra la cruel bestia que la aqueja, mientras sigue cumpliendo su lista de deseos, junto a su fiel y amado esposo.