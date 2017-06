Belén Pouchan contó que se chapó a Fede Bal

Con sus contorsiones, Belén Pouchan se ha convertido en una de las sensaciones del Bailando 2017, a pesar que es una de las bailarinas de Marcelo Tinelli y no una participante.

Pero en esta oportunidad, la bella rubia es noticia porque confesó que tuvo un amorío con Fede Bal hace uno años. “Fue un chape, literal, adolescente. Creo que fue en un cumpleaños de Facu Mazzei. Después nos mensajeamos un tiempo, pero buena onda“, confesó ruborizada en La Previa del Show.

Aunque no quiso contar demasiado, y aseguró no tener buena memoria, Belén le puso nota al beso de Bal. “Un 8. Ahora tengo re buena onda con él. Somos amigos y me llevo re bien con Laurita. Fue la nada misma“, reveló.

