Lidia, la vecina humilde de Lio Messi, invitada a la boda

Todos los medios internacionales hablan del casamiento de Lionel Messi y Antonella Roccuzzo. Si bien todos quieren estar aunque sea unos minutos en la gran fiesta, Lidia será la privilegiada de ver todos los detalles.

"La verdad es que nunca antes el barrio estuvo así, nosotros no estamos acostumbrados. Me invitaron hace bastante, en el bautismo de los nenes en Rosario, y me puso muy feliz. Yo los quiero mucho a los Messi y me alegra que eligieron Rosario para casarse. Yo soy de familia muy humilde, pero haremos un sacrificio para ponerme algo lindo y estar a la altura del festejo. Leo hizo la escuela Las Heras con Diego, uno de mis hijos, y siempre fue igual, nunca perdió la humildad, ni el perfil bajo. A mí me ayuda mucho con un hijo especial que tengo, así que siempre estaré muy agradecida a sus gestos. Por eso guardo sus fotos y camisetas cerca de mi corazón", dijo la mujer en charla con los medios.