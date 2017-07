Volare, oh oh: 12 fotos aéreas de principio del siglo XX

La fotografía ya tenía su recorrido cuando comenzó el siglo XX, pero la aviación apenas se estaba desarrollando tras su invención en 1903. El inglés Alfred Buckham conocía de ambas ramas cuando, durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como piloto de reconocimiento para la Real Fuerza Aérea. Casi sin quererlo, tomo algunas de las que serían las primeras fotografías aereas mostrando algunas ciudades como nunca antes se las había visto antes.

The Telegraph

En 2008, estas fotos fueron recopiladas en un libro: A Vision of Flight: The Aerial Photography of Alfred G. Buckham y acá te vamos a mostrar algunas de ellas.

1. Londres

2. Edimburgo

3. Sobre el mar

4. Pentland Hills

5. Un paisaje campestre

6. Oxford

7. Castillo de Windsor

8. Desierto de Atacama

9. “Sol, viento y lluvia”

10. Crater del Popocatepetl, México

¿Qué te parecieron?

Fuente: Old Pics Archive