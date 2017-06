Video: CFK conversó con el panadero que le dedicó un tema

Luego de que se viralizara el video del panadero de Santiago del Estero cantándole a Cristina Fernández, al ritmo de "No hay nada más difícil que vivir sin ti", la misma ex presidenta publicó en Twitter una videoconferencia que mantuvo con el hombre, Gabriel Etcheverry, para felicitarlo y conversar unos minutos.

"Gabriel, todo un país me habló de vos. Me parece que lo tuyo en vez de la panadería es la comunicación: qué manera de transmitir, a través de una canción romántica, tantos problemas: salario, aumento...", expresó la ex mandataria.

"La canción expresa mucho más allá de lo que sos vos, sino lo que es el proyecto de Argentina y Latinoamérica. Veníamos con un crecimiento y de pronto se termina todo, empezamos con menos venta, aumento de harina, luz y gas", respondió el panadero.

"Yo sé que este proyecto de esclavizar a la gente no es de aquí de la Argentina, sino que hay algunos países del mundo que quieren directamente esclavizar a la gente", agregó el artesano, quien además contó que es católico y da charlas bíblicas en la parroquia del lugar. Luego, presentó a través de la pantalla a dos de sus hijas: Florencia y Francesca, quien atinó a gritarle "te amo" a Cristina.

La conversación finalizó con varios elogios de parte del panadero, Gabriel Etcheverry, quien profirió: "que te invada el espíritu santo", y luego le pidió: "no te arrodilles nunca, que tus enemigos no te llegan, que tu fuerza no decaiga". "Nunca recibí un piropo tan lindo", manifestó.