Natacha Jaitt trató de “siniestros” y “miserables” a Yanina y Diego Latorre

Natacha Jaitt estalló contra los Latorre luego de la aparición de Diego en Bailando por un Sueño para apoyar a Yanina. La morocha brindó una entrevista donde destrozó sin pudor a la pareja.

Entrevistada por Fernando Prensa para el ciclo radial Falta de respeto, Natacha se despachó con todo contra Yanina y Diego Latorre, con quien mantuvo un affair.

“Sentí vergüenza, asco, cero dignidad. Les gusta más la cámara que coger a ella y a él. Son dos ratas miserables. No les importa los hijos, nunca les importó. Fue el papelón televisivo del año”, arrancó furiosa.

Y siguió: “¿No era que no exponía a sus hijos? Ese llanto mentiroso de mala actriz… tengo 39 años, 20 en los medios, acá y en otros países, a mí de gila no me agarra nadie. Y el papelón que vi me dio ganas de vomitar. ¿Disculpas públicas en un programa de televisión? Eso se hace a puertas cerradas. ¿Llevar a las criaturas? Al más chico… ponele que llevaste a la de 16, más o menos, y no es mayor de edad… y de repente ¿llevás a tus hijos a donde hay culo, teta y todo? Hablar y exponer toda unas situación sexual, ¿todo por la fama?“, expuso Natacha.

“Yo me doy cuenta de que se enamoraron de la cámara. Son una mentira. Yo no digo que estuve bien. Después de mucha insistencia me metí con un hombre, entre comillas, casado. ¿Pensás que esta gente perversa, siniestra, no lo viene haciendo cada uno por su lado?”, manifestó.

Por último, insistió: “Del papelón televisivo del año, no se vuelve. Y la aparición de él, aberrante, espantoso… con los hijos expuestos, y ahí me detengo”, concluyó indignada.