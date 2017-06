Tenso cruce entre Pampita y Yanina Latorre

Luego de su performance en el Bailando, Yanina Latorre le agradeció a Marcelo Tinelli y a parte del jurado por el trato que le han estado dando. Sin embargo, un comentario de Carolina “Pampita” Ardohain logró cambiarle la cara a la panelista.

Antes de retirarse del estudio, y luego de una gala especial para ella por la presencia de Diego Latorre en el piso, Yanina aprovechó para decir: “Quiero agradecerte a vos (Tinelli) y al jurado por el respeto. A Carolina (Ardohain) es la que menos conozco porque no tengo vínculo, pero Moria, Polino y Ángel se están portando muy bien”, comentó la panelista de LAM.

“Caro es la que menos ha hablado”, observó Marcelo. “Está bien, es lógico, yo te respeto”, le dijo la participante a la integrante del jurado.

Y cuando parecía que iba a seguir en silencio, Pampita tomó el micrófono y le pasó una vieja factura a Yanina. “La verdad no quiero opinar, son cosas personales. Solo espero que esta situación de la vida te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar“, expuso.

“Igual, no voy a cambiar el corazón y voy a seguir hablando y opinando lo que pienso porque a mí no me molesta lo que opinan de mí. Siempre que hablo, lo hago con respeto y digo lo que pienso porque la frontalidad es lo que mejor tengo. Por eso, también asumo mi vida de la misma manera”, replicó Latorre, a quien no le gustó nada el comentario de la jurado.

