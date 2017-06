Yanina y Diego Latorre, juntos en ShowMatch

Finalmente, tras el escándalo llegó el encuentro. Yanina y Diego Latorre estuvieron cara a cara en Bailando por un Sueño. “Vengo a apoyarla, a bancarla a Yani”, dijo el exfutbolista.

La pareja de Yanina y Carlos Bernal fue la encargada de abrir el tercer ritmo del certamen, Una que sepamos todos.

En la previa, apareció Diego Latorre junto a sus hijos. “La han tratado muy bien y vengo a apoyarla, vengo a bancarla con los nenes”, señaló.

Consultado por Marcelo Tinelli sobre el momento que está atravesando, tras el affair con Natacha Jaitt, comentó: “La estoy remando. Fue un momento feo. No salí a decir nada públicamente porque son temas muy sensibles que se resuelven en casa. Estamos en un tribunal de ética que es la televisión, conozco las reglas del juego y las acepto. Quiero felicitar a Yanina por el temple, la postura y la entereza que tuvo”.

Y agregó: “Me parece que se llevó la peor parte porque, en definitiva, no hizo absolutamente nada. La admiro mucho, es una gran luchadora y gran madre. Esto, por su puesto, va a llevar un tiempo, pero estoy dispuesto a remarla”.

Por su parte, la panelista de Los Ángeles de la Mañana, dijo: “Somos una familia, es lo que traté de decir desde el primer momento. Son 23 años y no se tiran por la ventana de un día para el otro. Este es un proyecto de vida que costó mucho construir y vamos a ver qué pasa. Él no es perfecto, yo tampoco. No lo justifico, me parece bien que esté acá y lo valoro porque no debe ser fácil. Somos una familia, con cosas buenas y malas. No se destruye todo de un día para el otro”, concluyó.