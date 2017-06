¿Cuánto deporte hay que hacer a partir de los 40?

Para los jóvenes moverse suele ser una obviedad. Todos parecen tener ganas de hacer ejercicio, practicar algún deporte y andar de aquí para allá. Pero a partir de cierta edad esa naturalidad del movimiento hay que buscarla. Y es bueno hacerlo para que el cuerpo se mantenga joven.



¿Cuánto hay que hacer a partir de los 40? Cada cuerpo cambia a un ritmo distinto, pero en líneas generales sería suficiente con practicar 2 o 3 veces por semana algún deporte de resistencia combinado con algo de pesas.



"Si uno se mueve lo suficiente, puede tener 40 años durante otros 20", asegura el profesor Ingo Brobose de Colonia (Alemania). Él asegura que siguiendo estos consejos nada puede fallar:



- Comenzar lentamente. No hay que sobrecargarse al principio. Es importante hacer hasta donde dé el cuerpo, que irá entrando poco a poco en ritmo.



- Fortalecer los huesos. El deporte de resistencia activa el metabolismo y el sistema circulatorio. Hacen particularmente bien los deportes que se practican en forma vertical (trotar o caminar). También estabilizan los huesos. Si no te gusta trotar, nadá o andá en bicicleta.



- Fortalecer los músculos. Aquí es importante entrenar con pesas para contrarrestar el debilitamiento muscular. De ese modo, puede evitar dolores de espalda o hernias de disco. Además, este tipo de entrenamiento fomenta el metabolismo.



- Probar algo nuevo. Puede que trotar y andar bicicleta sea muy efectivo, pero si uno tiene ganas de probar algo nuevo, la edad no debe ser razón para echarse atrás. ¿Por qué no fijarse qué tal es jugar al voley o al tenis? Por supuesto, se trata de acostumbrar lentamente los músculos, es decir, se recomienda encarar las cosas nuevas durante unas 20 semanas para ver si el cuerpo se adapta, adquiere las nuevas destrezas y, finalmente, permite que uno se divierta.