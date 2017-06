Silvina Escudero se quebró al hablar sobre la denuncia contra su papá

El miércoles se conoció la noticia de que Enrique Escudero, el padre de Silvina y Vanina, había sido denunciado por violencia de género (agresión física y amenazas) por Cecilia Andrea Alonso, en la Comisaría de la Mujer de Vicente López.

Este jueves, Silvina Escudero habló en Intrusos, y se quebró ante las cámaras al hablar de su padre. “Me la pasé toda la noche llorando. Lo llamé varias veces ayer y no me atendió“, contó la bailarina, a la vez que agregó: “No tengo idea del día a día de mi papá“.