Tinder ya despliega su servicio “Gold” que aumenta las probabilidades de conseguir cita

El que no se actualiza pierde, esa es la premisa, el norte podría decirse, en cuanto a aplicaciones y software en general.

Y esa es la estrategia de Tinder, aplicación móvil líder en el terreno de la búsqueda de encuentros románticos a través de Internet.

Sucede que esta semana la empresa desarrolladora lanzó Tinder Gold, un nuevo servicio de pago que cuenta con ventajas interesantes respecto de la versión básica gratuita.

Tinder Gold te permite saber de antemano si un perfil que estás viendo ya te dio el Me Gusta, algo que evidentemente sirve como referencia a la hora de deslizar hacia la derecha o la izquierda la foto de ese perfil.

Tinder sigue manteniendo su versión gratuita, aunque lleva años agregándole funciones o herramientas de pago para tratar de monetizar el sistema.

Tinder Gold se compone de las ventajas de Tinder Plus, entre ellas Passport, Rewind, likes ilimitados, cinco Superlikes, un Boost al mes y más controles de perfil. Además, también incluye la nueva opción Likes you, que muestra las personas a las que les gustás para que sepas hacia dónde debés desplazarte.



Al acceder a la suscripción paga Gold en Tinder aparecerá un nuevo icono en la pestaña Matches para consultar quiénes han dado like.

Lo bueno es que Tinder Gold está desplegándose y, según la empresa, Argentina será uno de los países en los que se activará la nueva herramienta.

Los usuarios frecuentes de Tinder deberán entonces mantener actualizada la aplicación para recibir la nueva herramienta en cuanto esta comience a operar.