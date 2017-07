Top 10 de canciones que pasaron las 2.000 millones de vistas en YouTube y sí, está Despacito

Publicado el 15 de julio de 2012, el video del tema musical “Gangnam Style” del surcoreano Psy rompió una barrera increíble en lo que refiere a cantidad de reproducciones en YouTube.

El viral clip superó en muy poco tiempo las 2.000 MILLONES de vistas, marcando un hito que sólo pocos artistas desde entonces han podido alcanzar.

Obviamente la canción del baile del caballo sigue dominando el chart pero otras canciones se le arriman bastante.

Y como era de esperarse, “Despacito” de Luis Fonsi está en el Top 10 que compartimos a continuación:

1 – GANGNAM STYLE: con casi 3.000 millones de reproducciones en seis años de vida.

2 – Wiz Khalifa – See You Again: también superando las 2.800 millones de reproducciones

3 – Justin Bieber – Sorry: con sus 2.600 millones

4 – Mark Ronson – Uptown Funk: con 2.500 millones

5 – Taylor Swift – Shake It Off: 2.200 millones para quien entró recientemente en el club Spotify

​

6 – Despacito: Ya supera los 2.200 millones, y parece imparable, ya que fue publicado este mismo año



7 – Enrique Iglesias – Bailando: el tema en español que, hasta hace pocos días, era el más visitado en Youtube

​

8 – Maroon 5 – Sugar: 2.100 millones para una sorpresa en una boda



9 – Katy Perry – Roar: no, Katy Perry no podía faltar.



10 – Taylor Swift – Blank Space: repite en la lista la artista de moda