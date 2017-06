Yanina Latorre: “No me imagino la vida sin Diego”

Luego de que Diego Latorre se hiciera presente en el piso de ShowMatch para apoyar a su mujer (todo esto se verá en el programa del jueves), Yanina Latorre habló del presente que atraviesa la pareja, y de la situación familiar.

“La estamos remanando, la familia va a estar toda la vida, pero la estamos remando para acomodar las cosas con la mayor inteligencia posible”, expresó en Nosotros a la Mañana

Por otro lado, se refirió a Latorre. “Yo no me imagino la vida sin él y no me acuerdo la vida sin él porque empezamos a salir desde muy chicos… Nos toca sortear esto y, en otro momento, nos tocó sortear otras cosas y siempre pudimos“.