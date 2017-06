Nuestras mascotas son adorables, compañeras y leales. Pero a veces cuando no miramos pueden hacer cosas que no teníamos en cuenta. No queremos decir que pueden llegar a ser pequeños ladrones, pero mejor los dejamos mirar las fotos.

1. “Estaba buscando algo abajo de la cama”

2. “Necesitaba un diego para la SUBE”

3. “No me arrepiento de nada”

4. [Suena el tema de Tiburón]

5. Nada después de una siesta después de tomarse el café con leche

6. El pequeño ladrón de chinelas

7. La conquista del planeta de los gatos

8. NO. DEBO. COMER. LOS. PANQYa fue todo

9. “Te juro que no es lo que pensás”

10. “Ni idea, yo vivo acá.”

11. “Porque nadie sospecharía de un gatito”

12. “Ah ¿No era para todos?”

13. “¿Delivery?”

14. “Eh… Estaba buscando… Eh…”

15. “TOMA PAPEL, TE METISTE CON EL PERah, no había visto que estaban ahí”

16. “El crimen perfecNO”

¿Qué te parecieron?

Fuente: Bored Panda