Atención jubilados: el Pami continuará trabajando con dos clínicas que dio de baja

El Pami se vio envuelto en quejas y reclamos por parte de sus afiliados tras anunciar que dejaría de trabajar con tres clínicas en Mendoza. Sin embargo, Carlos Valcarcel, titular de la sede en Mendoza, anunció que continuarán trabajando con la Sociedad Española de Socorros Mutuos y la Clínica de Ojos Caimarí.

Según explicó en Canal 9 Televida, las auditorias van a continuar en estos dos lugares pero los afiliados seguirán siendo atendidos en ambos sitios.

"El hospital Santa Isabel de Hungría no firmó convenio por voluntad de ellos. A pesar de las gestiones que hemos realizado estos días no quieren firmar el convenio, es una pena porque es un hospital de alta complejidad donde los jubilados estaban muy bien atendidos. No obstante, hasta este viernesa los afiliados que estén internados o que requieran atención pueden concurrir ahí", dijo el director de la obra social de los jubilados en la provincia, Carlos Valcarcel.

También explicó que seguirán trabajando con el instituto oftalmológico Caimarí, en la calle Necochea de Ciudad. Sin embargo, la decisión de la gerencia de la obra social a nivel central fue dejarle la mitad de las cápitas que tenía en abril: "Tenía 39 mil y ahora tendrá 18 mil jubilados asignados. El resto lo hemos distribuido entre otras siete clínicas oftalmológica que existen en un radio de 15 cuadras en el microcentro", detalló Valcarcel y aseguró que los afiliados para saber en qué clínica están pueden llamar al 138 a partir del lunes o concurrir a las delegaciones, oficinas y puntos de atención y se brindará dicha información.

“Respecto de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, que el Pami había decidido no firmar el convenio, la institución presentó un recurso de amparo ante la Justicia que derivó en una medida cautelar que nos obliga a retrotraernos al 30 de abril y todos los jubilados que para esa fecha pertenecían o estaban inscriptos en allí tienen que seguir igual. Así que estamos en condiciones de decirle a la gente que siguen atendiéndose como habitualmente lo hacían allí", puntualizó el funcionario.

¿Qué pasa con los laboratorios?

El miércoles por la noche, desde las oficinas de Buenos Aires informaron que, luego de una serie de reuniones de trabajo con las principales cámaras de laboratorios medicinales, se alcanzó un acuerdo con ellos para modificar el convenio para la compra y provisión de medicamentos para los afiliados del instituto.

"El acuerdo alcanzado entre el PAMI y Cilfa, Caeme y Cooperala garantiza la prestación de medicamentos a todos sus afiliados, manteniendo los descuentos vigentes, la misma cobertura y la accesibilidad en todo el país", sostuvo el organismo en un comunicado.

Además, las partes se comprometieron a profundizar las medidas de control y auditoría en la comercialización de medicamentos. También, se convino trabajar en la implementación de un sistema que permita el recupero de medicamentos de alto costo que no sean retirados de las farmacias por los afiliados y, consecuentemente, el no pago por parte del instituto.

"Todas estas medidas permitirán que el Pami pueda lograr una mayor eficiencia en el gasto en medicamentos, lo que significará, en lo inmediato, un ahorro de alrededor de 300 millones de pesos por mes. De esta manera, se garantiza la continuidad en la provisión de medicamentos a todos los afiliados del PAMI en todo el territorio nacional", completó el organismo.