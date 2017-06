Video: la espectacular imitación a Whitney Houston en un reality

Cantar un tema de Whitney Houston en una competición musical es algo increíblemente arriesgado. Simon Cowell, que ha sido juez de programas de televisión de carácter musical como The X Factor, American Idol y America's Got Talent, ha criticado constantemente a los concursantes precisamente por elegir a Houston, afirmando que no hay modo de competir con uno de los mejores voces de la historia de la música.

El participante de America's Got Talent Johnny Manuel dejó al jurado atónito con su versión de I Have Nothing, una canción compleja y con alta exigencia vocal que sólo los competidores más atrevidos intentarían cantar.