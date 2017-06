“Basta de verso”, el programa de radio feminista que lanzó Florencia K

Florencia Kirchner, la hija de la ex presidenta Cristina Fernández, empezó un programa en una radio que transmite por internet desde la Casa de la Militancia en la Ex Escuela de Mecánica de la Armada.

“Basta de verso” es el nombre que la joven le puso al ciclo y comenzó el programa elogiando a su madre por el armado de listas para las PASO. Además entrevistó a dos activistas del colectivo LGBTQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer).

La primera emisión además estuvo marcada por las críticas a los medios de comunicación, al patriarcado.

"Somos feministas, por si alguien quiere retirarse, a los oyentes, es el momento", fue una de las primeras definiciones de la hija de Cristina, a quien definieron como "nuestra compañera y jefa".

El rol de los medios fue lo que nos trajo acá, principalmente", afirmó la hija de los últimos ex presidentes.

“Para que no se queden esta semana sólo en la discusión 'qué hizo Cristina, qué no hizo Cristina'. Acá pasan otras cosas también en el país y que otros medios no se dan el lugar de pensar, analizar o tratar", dijo Florencia.

"Una de las grandes cosas que las mujeres reclamaban en las marchas -a pesar de que los medios quieren tildar de apolíticas, no lo son, son multipartidarias- era la paridad en las listas. La paridad en la cámara de la provincia de Buenos Aires (sic) ya está aprobada, pero este fin de semana se cerraron las listas para las PASO (...) la única lista en la que hay un 50 por ciento es la de Unidad Ciudadana, todos los demás expresan un mínimo de 20 puntos de diferencia" entre la representación femenina y masculina, disparó la joven.

Fuente: Clarín