Aníbal Pachano: “Tengo muchas ganas de hacer política”

Aníbal Pachano aseguró que apunta a una banca en diputados con el propósito de dar ayuda en el área de salud a las personas con enfermedades de transmisión sexual, como el VIH: “Pero no para estas elecciones”, advirtió en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“No quiero un cargo eleccionario para tener fueros políticos”, aclaró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli. Al tiempo que afirmó que “tengo muchas ganas de hacer política, para trabajar en salud, con médicos, con psicólogos, para concientizar y trabajar sobre las personas con VIH, porque no se piensa y no se explica nada con relación a esto”.

“La salud es un negocio, eso ya lo sabemos, hay que hacer algo”, destacó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

Por otra parte opinó acerca de los piqueteros que cortaron la circulación en la Avenida 9 de Julio y Belgrano, que pedían ser recibidos por el Ministro de Desarrollo Social: “Tendría que ir la gendarmería y volarlos a todos de la 9 de julio. Levantan la bandera de los derechos humanos, los derechos humanos son para todos”, argumentó.

En referencia a que se identificó a algunos de los manifestantes como nucleados dentro del Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala, criticó: “No entiendo esto de que ahora santifican a esta mujer, Milagro Sala, es una golpista”. “No puede ser que anden con la cara tapada, palos y sean dueños de la calle, es una barbaridad”, cuestionó.

Asimismo expresó que “este país tiene que cambiar, todo el tiempo estamos como en la edad de piedra”. Opinó enseguida acerca del lanzamiento de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en Arsenal: “A mí me importa un rábano, no le creí nunca y no le voy a creer ahora, todo esto de que se hace la buena no le creo nada”.

Por último, disparó contra Moria Casán, luego de que la diva describiera a Cristina Kirchner como una “madre” simbólica: “Si ella lo dice, está bien, debe ser, pero seguramente será la que le da de comer, porque tiene una fuerte connotación que ella diga eso. O en todo caso será Moria la madre de ella porque no creo que Moria sea más chica que Cristina”, cerró.