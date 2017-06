Diego y Yanina Latorre, cara a cara en el Bailando

Luego de que estallara el escándalo que lo involucra en un affair con Natacha Jaitt, Diego Latorre decidió dar la cara y acompañar a su mujer, Yanina Latorre, en el Bailando.

Pasaron varios días desde que explotó el #Puntitagate con audios y videos que demostraban el romance entre la morocha y el ex futbolista. A pesar de todo, Yanina siempre se mostró estoica ante la situación.

En Este es el Show contaron que Diego acompañó a Yanina en la grabación del programa que se realizó hoy. Allí, el ex futbolista se disculpó con su mujer por el escándalo sexual en el que está involucrado.

Más tarde, en Confrontados, Rodrigo Lussich reveló parte de lo que dijo el comentarista de fútbol. “Vine a apoyarla, a estar con ella y con sus hijos. Yanina la está remando. La felicito a Yanina por el temple, la postura que tuvo. Se llevó la peor parte”.

“Somos una familia, tenemos un proyecto de familia, eso somos y esto no se rompe de un día para el otro. Somos una familia con cosas buenas y malas”, respondió la rubia frente a sus hijos, Marcelo Tinelli y público.

Horas atrás, la panelista y participante del Bailando 2017 le ofreció a Diego que baile con ella la “salsa de a tres”, ritmo donde pueden sumar a un famoso a la pista. Sin embargo, el comentarista dijo que no.

Días atrás, Yanina rompió en llanto en plena pista del certamen luego de las palabras que le dedicaron Moria Casán y Marcelo Polino. “Con Diego estamos armónicamente en la casa. Estoy tranquila. Es difícil, tengo dos hijos, pero no los quiero exponer. No compartimos la cama con él, pero bueno, el tiempo acomoda todo. La familia está bien, pero pareja no hay“, dijo la panelista.