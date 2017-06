Polémica: acusan al FIT de quedarse con el SUTE como "botín político"

Luego del triunfo de la lista marrón en las elecciones del SUTE, ahora son las legislativas las que retoman la tensión entre los partidos alrededor del sindicato de los docentes.

Noelia Barbeito, senadora del FIT y candidata al Congreso de la Nación, publicó un video publicitario en el que relaciona su actividad en la Legislatura con el triunfo de la lista que dirige Sebastián Enríquez.

En respuesta, Mariana Caroglio, senadora del Frente Cambia Mendoza, sentenció que "cuando el kirchnerismo ya no pudo usar la caja del SUTE, la agarró la izquierda".

De acuerdo con Caroglio, el spot de Barbeito intenta politizar el gremio. "Se apropian del voto de los docentes, a quienes les importan sus derechos, no un partido". La senadora cargó también contra la conducción de la lista Celeste en los últimos 19 años, que finalizó con Adrián Mateluna.

"El sindicato maneja 80 millones de pesos al año y las últimas gestiones usaron eso para publicitar su partido", añadió, explicando también que Enríquez ha manifestado su intención de no vincular la política con la dirigencia sindical.

El gremialista de la izquierda, por su parte, señaló a El Sol que los pasos de su gestión son "revisar el estado del sindicato, afiliar masivamente y con eso empezar a recuperar derechos", pero sin promocionar un partido, sino un gremio. "Nos eligieron por el trabajo que hicimos en Godoy Cruz", apuntó.

A su vez, Adrián Mateluna desmintió su vinculación al kirchnerismo. "No estoy afiliado, que me revisen", se defendió. El gremialista señaló que el estatuto del SUTE indica que no puede haber persecución a los miembros por partido político y eso era lo que ocurría en las manifestaciones.

"Nosotros desde la dirigencia les decíamos que no convenía que nos ligaran a una ideología política, pero quienes quisieron hacerlo tenían el derecho. Jamás usamos nada del sindicato para hacer partidismo, no existe ni una denuncia en la junta disciplinaria del SUTE sobre eso", declaró Mateluna.

Desde la izquierda, el senador Víctor Dávila explicó que desde la izquierda se apuntaló en la Legislatura lo que los docentes defendían. "Barbeito no se adjudica un triunfo, esto es solamente otro grito en el cielo porque la lista ganadora no es de los partidos conservadores. Es hipocresía: existen incluso en el PJ y la UCR senadores que son sindicalistas, ¿eso no es estar politizado?", expresó.

A contramano del reclamo de Caroglio, el responsable de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correas, señaló este martes que tiene una expectativa positiva del nuevo aire en el gremio "sobre todo cuando no hay un sindicato con necesidad de hacer política partidaria". El director señaló, además, que espera poder trabajar de modo "menos ríspido" que lo sucedido con Mateluna.