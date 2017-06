Quejas por el frío en la sede central de Osep

Afiliados y personal de la Obra Social de los Empleados Públicos (Osep) manifestaron su malestar por el frío que sufren en la sede central del organismo ubicado en calle José Vicente Zapata de Ciudad.

Aseguran que la situación se ve agravada por las bajas temperaturas de los últimos días y que se hace insostenible a primera hora de la mañana. A pesar de que el edificio cuenta con calefacción central, no se han ofrecido medidas suplementarias para mitigar el problema.

"Están trabajando los chicos con grados bajo cero y los afiliados enfermos haciendo fila con un frío de muerte", manifestó indignada una de las empleadas.

Los sectores más complicados son los lindantes a la obra de reparación que se están realizando para refuncionalizar el edificio. Sobre todo, en uno de los pasillos donde tres ventanales fueron sustituidos por unas chapas que filtran el aire frío.

En este pasillo es donde las bajas temperaturas se sienten con mayor intensidad.

Mientras que los trabajadores atienden hasta con la bufanda puesta, quienes van a realizar trámites no se sacan los abrigos.

Desde Osep adjudicaron esta situación a las reformas que se están haciendo en la sede central, las cuales también se replican en el hospital El Carmen. "Las obras generan incomodidad pero ofrecerán un beneficio a futuro para todos los afiliados", aclararon.

Estiman que los trabajos van a estar terminados dentro de dos meses y que van a modificar el concepto de atención, a partir de la implementación de una ventanilla única. En tanto, en el hospital las refacciones demorarán un poco más de tiempo.

Los afiliados y los empleados se quejan del frío.

Mihail Zagorac secretario gremial de ATE señaló que esta problemática no es nueva. "Cuando en verano no falla el sistema de refrigeración, en invierno no funciona la calefacción. Siempre están reparando algo", dijo.

"Recibimos quejas todos los días. Es una obra social que no cumple con las expectativas de los pacientes", afirmó y detalló que se ha elevado la denuncia correspondiente.