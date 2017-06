Por paros, estudiantes universitarios se atrasan con su carrera

Los gremios que nuclean a docentes de la Universidad Nacional de Cuyo que reclaman aumentos salariales decidieron no tomar exámenes finales durante julio, generando molestias en algunos sectores estudiantiles porque perjudica el “futuro de sus carreras”.

“Yo entiendo su reclamo, entiendo que luchan por un sueldo digno, pero tantos paros ya nos perjudican a todos. A mí me atrasó la carrera la falta de clases y de mesas finales”, contó Carla González de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a El Sol.

La situación de Lorena Olivera, de la Facultad de Educación de la UNCuyo, es similar, sólo que ella no podrá recibirse en el tiempo planificado, ya que debería rendir en julio dos materias para llegar a cursar la práctica profesional.

“La práctica profesional no se puede cursar si te queda una materia. En mi caso particular, me atrasé porque en una de las tres que me quedan, el profesor no tomó mesas en mayo por paro, otra reprogramó la mesa y me perjudicaba el día y horario. Ahora que las puedo rendir, hay nuevamente paro”, dijo Olivera, que agregó: “Entiendo el reclamo y la lucha, porque también es mía, pero yo no puedo acceder a ningún puesto estable por no tener el título”.

La medida de fuerza dispuesta por la Federación de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica), a la que adhiere la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (FADIUNC), tiene como objetivo alcanzar un incremento salaria de 35%. El Ministerio de Educación de la Nación, en cambio, ofrece una suba 20% para el 2017 en cuatro partes: 4% en marzo, 6% en junio, 6% en setiembre y 4% en diciembre.

En el caso del estudiante Nicolás Sosa, su testimonio hizo hincapié en el pedido de ayuda. “Me parece una medida injusta con los estudiantes, ya que nosotros no tenemos la incumbencia política para solucionar el problema salarial de los profesores. Creo que es correcto el reclamo, pero no la forma”, señaló.

Desde las casas de altos estudios indicaron que la ayuda que ofrecen a los terceros perjudicados es mantener todos sus establecimientos abiertos para que los profesores que decidan tomar finales lo hagan sin problemas. Asimismo, en la UNCuyo señalaron que se les descontará el día a quienes no se presenten a su lugar de trabajo en sus horarios. Además, se les ofrecen mesas especiales en agosto, que pueden pedirse en algunas facultades.

Mientras que la secretaria general de FADIUNC, Francisca Staiti, sostuvo que entiende que, desde una situación particular, las personas tengan esa postura, pero considera que, desde una posición colectiva, la visión es otra.

“El martes nos reunimos con diferentes agrupaciones y centros de estudiantes que nos brindan todo su apoyo y comprensión. Nuestra postura no es la de perjudicar a los estudiantes, es sólo la de tener un sueldo digno. Sería bueno que el Gobierno responda a tiempo, porque nosotros presentamos todo como corresponde”, indicó la gremialista.

El reclamo de los gremios de los profesores universitarios incluye incremento salarial de 35%, paritarias libres y sin techo, regularización de los contratados y ad honorem, plena implementación del Convenio Colectivo de Trabajo y mayor presupuesto, entre otras demandas.