Tragedia de San Rafael: la emotiva carta de un joven a su novio fallecido

Agustín escribió una carta para despedir a su pareja, Marcos Agustín Velázquez de 19 años, que viajaba en el micro que volcó en San Rafael.

Desde hace un año eran pareja. En varios de sus posteos Agustín lo describe como su "primer gran amor". Marcos Agustín Velázquez fue una de las 15 víctimas fatales de la tragedia ocurrida este domingo en el sur provincial.

"Hoy el cielo tiene una nueva estrellita, un nuevo ángel, mi ángel guardián. No caigo, no quiero entenderlo, te me fuiste mi amor, nos dejaste solos, necesito volver a escuchar tu voz, ver esa sonrisa, pelearte solo para hacerte enojar y después llenarte de besos y abrazos, no me entra en La cabeza, por qué vos?", así comienza la extensa carta que el chico escribió en Facebook y que ya fue compartida más de ocho mil veces.