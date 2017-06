Polémica en Guaymallén: el intendente echó a la pareja de su candidata

En medio de acusaciones polémicas, el lunes el intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias, despidió al director de Administración del municipio, Javier Tolín, actual pareja de la presidenta del Concejo Deliberante, Evelin Pérez, que pertenece también al radicalismo.

Varias son las versiones que circulan en contra del desempeño de Tolín en el municipio, sin embargo el intendente las desmintió y aseguró que es una persona “honesta”. De todas maneras, la mayoría coinciden en que el ex funcionario fue despedido en muy malos términos.

Javier Tolín (Gentileza G24)

Desde el FIT señalaron que el malestar se generó porque algunas versiones indican que Tolín había empezado a “meter gente por todos lados”. Además señalaron que aparentemente en algunos casos otorgaba beneficios como la mayor dedicación a algunos empleados solicitando un porcentaje a cambio del favor.

“Hacía un manejo discrecional de ítems remunerativos y pedía comisiones por lo que daba”, señalaron desde el FIT. Además lo acusan de “meter mano” en los barrios privados. Es por eso que la semana próxima el Concejo Deliberante revisará una resolución aprobada del barrio San Cayetano, ya que según dijo el propio Iglesias, no está “conforme a derecho”.

Desde su lado el intendente evitó la polémica y ensayó algunas críticas generales en torno al desempeño de Tolín. El jefe comunal señaló que se trata simplemente de un “reacomodamiento”, por lo que en su lugar designó a Marcelo Pérez Ardito, quien era el director de Educación y es especialista en recursos humanos.

“Busqué a alguien con un perfil más adecuado, también he cambiado directores en otras áreas. Javier (Tolín) había dado lo suyo y cumplió su ciclo”, indicó Iglesias. Además el jefe comunal afirmó que las exigencias no son las mismas que al momento en que asumieron por lo que los funcionarios “tienen que cumplir más”. “Quiero seguir avanzando y que nadie se duerma”, manifestó.

La versión de Evelin Pérez

La presidencia del HCD, Evelin Pérez, que será candidata en primer término a concejal y que va por su reelección, contradijo al intendente y señaló que Tolín renunció por su cuenta.

“La idea es generar un marco de transparencia, que diera un paso al costado para evitar malos entendidos. Él tomó la decisión y le pareció lo más acertado”, señaló la concejal.

“Nos conocimos en la función pública. Hemos sido muy cuidadosos, no está bueno el roce de funciones, somos muy respetuosos de la institución”, añadió Pérez.

El descargo

En diálogo con El Sol, Tolín señaló que no se fue en “malos términos” y respaldó la versión de su pareja. “Me fui porque con la candidatura de Evelyn (Pérez) no hay nada que no sea visto como una cuestión personal favoreciéndola a ella”, expresó.

Por otra parte desmintió las versiones que circulan sobre el posible beneficio a algunos empleados. “Me ocupé personalmente de ese tema y modifiqué el proceso de solicitud de mayores dedicaciones. Para poder otorgarlas se necesita al director, al secretario y al intendente, no puedo manejar eso discrecionalmente”, explicó.