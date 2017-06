La idea del Gobierno de salir a cobrar la deuda millonaria que existe en concepto de multas de tránsito no es mala pero no es más que una medida para fines recaudatorios. Pensar que de ese modo va a disminuir la cantidad de accidentes o de infracciones está a la altura de quienes creen que penas más severas sirven para bajar los índices de inseguridad. Quien está decidido a transgredir las leyes lo único que busca es no ser descubierto. La matriz, cuando se habla de seguridad, está en la educación y, en este punto, hablar de las normas de tránsito en la escuela debería ser algo más que una serie de actividades recreativas. A los niños hay que hacerles entender la importancia de respetar las reglas. No se trata de un juego donde un autito toca bocina y se frena en una senda peatonal. La forma de enseñar debe ir más allá y contemplar cuáles son los riesgos y las responsabilidades que se asumen cuando alguien se pone al frente de un volante. El objetivo no es infundir temor, al contrario, tiene que ver con el compromiso que debe asumirse para respetar la vida ajena y la propia.