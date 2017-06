Video: un profesor le dijo a un alumno que lo quería "cagar a trompadas"

Un profesor de la Universidad Belgrano, de Buenos Aires, insultó e invitó a pelear a un alumno que lo cansó por faltarle el respeto durante cinco clases. La discusión filmada por otro estudiante y difundida, por lo que el docente fue suspendido.

Las pruebas con la que cuenta el universitario son un video y una grabación en la que se puede escuchar claramente cuando el hombre le dijo: "Estoy nervioso porque te quiero re contra cagar a trompadas. Te quiero recontra cagar a trompadas, pendejo del orto. Si querés vamos afuera. Vamos afuera. Vení. Vení, vení, la reconcha de tu hermana" (SIC).

El docente sería Walter Roberto López, un arquitecto graduado con honores en la UBA, que enseña en las materias Instalaciones 1 y Práctica Profesional 3 de la carrera de Arquitectura de la UB.

López le recriminó al joven las reiteradas "faltas de respeto". "¿Quién carajo te pensás que sos? Yo voy a ir hasta las últimas, no voy a permitir que un pendejo como vos me venga a faltar el respeto como me faltás vos", le grita, mientras un bedel intenta calmarlo, sin éxito.

Si bien, los medios nacionales no informaron qué originó la molestia del hombre, se pudo saber que fue suspendido por los audios. Aunque esto no es suficiente para el alumno que busca iniciarle acciones legales.