“Si la gente no te ve en TV pareciera que no estás haciendo nada”

Con 47 años, Nancy Anka la recordada Jose de “¡Grande, Pa!”, el programa más exitoso de Telefe en los años 90, se prepara para volver con todo al ruedo.

Entrevistada por el periodista Fernando Prensa en el ciclo radial ‘Falta de Respeto”, la actriz explicó su alejamiento de la televisión: “Durante muchos años estuve peleada con la música, con el medio en general, no entendía mucho de cómo se manejaban las cosas y después de ‘Grande PA!’ con 60 puntos de rating no era fácil, estaba enojada conmigo misma, tanto éxito no era agradable a mi edad, salir a la calle era casi un castigo”.

Aunque luego aclaró: “En realidad nunca me fui, pero pasa que si la gente no te ve en TV pareciera que no estas haciendo nada“.

“La verdad es que hice mucho teatro y ahora estoy estrenando, el 20 de Julio ‘Mujeres Irreversibles’ de Gabyta Fridman en el Teatro Border (Godoy Cruz 1838, todos los jueves a las 20:30 hr)”, contó, y agregó. somos 11 personajes en escena y algunas no son tan mujeres… te la dejo picando, es una comedia y mi personaje es el menos gracioso de todos, es como un hilo conductor, un personaje muy jugado que me encanta y ademas estoy haciendo música, tenía dos discos, el primero que no fue el que me gusto demasiado grabar, porque no era lo que quería cantar y el segundo donde hice lo que en verdad quise y ahora fusiono ese disco con temas nuevos y ahí estoy con mi banda”.

Al preguntarle si continúa viéndose con las chicas de “¡Grande, Pa!”, la actriz reveló: “Tenemos un chat donde estamos las tres con Maria Leal y hablamos de nuestras cosas, de vez en cuando nos juntamos, alguna vez intentaron juntarnos para actuar pero no quisimos, somos amigas, cultivamos todos estos años esta amistad independientemente del programa”.

Mamá de una adolescente de 18 años, Nancy jura no competir con su hija: “A veces me visto más formal, muy pocas veces en verdad, y mi hija me recrimina que ese no es mi estilo, para nada competimos, es más, ella está tratando de meterse en el medio y yo la apoyo totalmente”, concluyó.

Fotos: Fernando Prensa