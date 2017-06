Laura Fidalgo criticó la decisión de Pampita de participar en el Bailando

Laura Fidalgo criticó la decisión de Pampita de aceptar bailar la Salsa de a tres junto a Hernán Piquín y Macarena Rinaldi siendo jurado.

“Tal vez lo hace para generar esta polémica porque son los número uno de las estrategias, pero a mí me parece que no es ético ser jurado y participar”, opinó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistada por Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Y agregó: “Cada uno tiene un lugar, como en la vida; entonces, a mí me parece que no va. Aparte, ¿para qué, habiendo tantos artistas o gente popular y trabaja en otra cosa? Si ya está de jurado, no me parece atractivo que baile”.

“Si ella está de jurado, se tiene que quedar ahí y tienen que llamar a otra persona, aunque les funciona la estrategia y la polémica”, manifestó.

Vale aclarar que la producción es quien acepta o no las propuestas de los participantes.

Por último, la exparticipante y exintegrante del jurado del Bailando se refirió a la participación de Consuelo Peppino, la segunda mujer “no-famosa” del certamen, y dijo: “Esta gente no es conocida pero ves a esta señora con hambre, ganas y alegría y es un ejemplo. Está bueno que eso suceda y esté en la tele”.

“Creo que el fin de todo esto es mostrar que si tenés un nombre, tenés que utilizarlo para hacer el bien y ayudar”, manifestó, y para finalizar afirmó que “hay que mostrar otros valores en la televisión”.