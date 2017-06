Sigue la búsqueda del menor acusado de matar al primo: es de Luján y no va a la escuela

La Justicia Penal de Menores e investigadores policiales continuaron ayer con la búsqueda del adolescente sindicado por el crimen de su primo, Carlos Gringo Palma (26), que ocurrió el domingo en Las Heras. Trascendió que el sospechoso no va a la escuela y que es oriundo de Luján de Cuyo. En tanto, a través de las redes sociales, familiares de la víctima adjudican la muerte del joven a su ex pareja. Sin embargo, esa hipótesis aún no ha sido planteada por los pesquisas.

Durante las primeras horas que transcurrieron tras el hecho de sangre, las averiguaciones policiales arrojaron que el presunto autor tenía 12 años. Pero, ese dato fue modificado en las últimas horas y se demostró que tiene 16, de acuerdo con los registros consultados en la Dirección General de Escuelas.

Además, a través de ese organismo también se supo que el chico no está inscripto en ninguna establecimiento educativo.

En tanto, se conoció que el señalado criminal está domiciliado en el distrito de Mayor Drummond, Luján. Allí se realizó una requisa en busca del sospechoso, así como también del arma homicida. Sin embargo, el resultado de la orden judicial fue negativo. Pero, los efectivos fueron alertados y están atentos ante una posible aparición del menor, que continúa en la clandestinidad.

Por otro lado, fuentes consultadas aseguraron a El Sol que fue un tío de la víctima quien llegó a la escena del crimen y aportó una serie de datos a los efectivos. Entre los cuales, que el homicida era primo del Gringo y que la discusión con desenlace mortal se inició en el interior de la casa de unos parientes de ambos, donde estaban celebrando un cumpleaños.

Carlos Ariel Palma tenía 26 años y era padre de tres chicos.

Acusaciones en Facebook

Tal como publicó El Sol en su edición de ayer, Palma había sido denunciado por violencia de género por su ex pareja, por lo que estaban separados. Pero, eso no evitó que la madre de sus hijos hiciera una publicación en su honor, despidiéndolo.

Minutos después, una hermana de la víctima comentó el estado y dio a entender que la joven madre había tenido algo que ver con el ataque Pese a esto, los pesquisas no tienen sospechas contra la ex del Gringo.

El hecho

Todo sucedió pasadas las 16 del domingo, cuando el Palma discutía con su primo, por razones que se investigan, en la intersección de calles Perú y Pasteur. La pelea fue subiendo de tono y el adolescente le propinó un puntazo en el cuello con un destornillador, de acuerdo con la primera versión.

El atacante huyó y el joven herido intentó parar a vehículos que pasaban por el lugar para pedir auxilio.

Desesperado, se arrojó contra un Chevrolet Agile blanco, al mando de una mujer, que alcanzó a frenar para no impactarlo. Una movilidad de la Comisaría 16ª y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) fueron desplazadas al lugar. Cuando los profesionales de la salud llegaron a la escena, el Gringo ya no tenía signos vitales.

La escena del crimen. Policía Científica trabajando sobre calle Perú.

En un principio se pensó que se trataba de un accidente vial, por lo que el auto fue secuestrado. En tanto, la conductora prestó declaración testimonial el lunes ante la fiscal Liliana Curri pero no aportó datos de importancia para la causa.