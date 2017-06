Usain Bolt quiere jugar al fútbol en Borussia Dortmund

El hombre más rápido del mundo está en Republica Checa para disputar el 'Ostrava Golden Spike' y correr en la modalidad de 100 metros. El jamaiquino es un gran aficionado al fútbol y en la conferencia de prensa previa a la carrera confirmó que en algún momento entrenará en Borussia Dortmund.

'Está apalabrado, voy a entrenarme con ellos. Veremos cómo salen los entrenamientos y si se me dan bien bien, les diré que adelante, que intento jugar con ellos. Si no sale bien, entonces me callaré', contó el velocista. Bolt se retirará del atletismo tras el Mundial de Londres y abre la posibilidad de jugar profesionalmente al fútbol a sus 30 años.