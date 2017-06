La ola retro no para, Nintendo lanzará otra consola que fue un exitazo en los años 90

Nintendo planea poner en el mercado una nueva remake de una consola emblemática que marcó la infancia de muchos hace 20 años.

Un anuncio reciente de la empresa indica que la Super NES Classic Edition, un clon actualizado de la noventosa Super Nintendo, saldrá a la venta el próximo 29 de septiembre en Japón.

La consola contará con salida de video HDMI, carga mediante cargador con cable USB estándar, dos joysticks y compatibilidad con el sistema multijugador.

El precio estimado será de unos USD$ 79,99 y los juegos disponibles son los listados a continuación:

· Contra III: The Alien Wars™

· Donkey Kong Country™

· EarthBound™

· Final Fantasy III

· F-ZERO™

· Kirby™ Super Star

· Kirby’s Dream Course™

· The Legend of Zelda™: A Link to the Past™

· Mega Man® X

· Secret of Mana

· Star Fox™

· Star Fox™ 2

· Street Fighter® II Turbo: Hyper Fighting

· Super Castlevania IV™

· Super Ghouls ’n Ghosts®

· Super Mario Kart™

· Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars™

· Super Mario World™

· Super Metroid™

· Super Punch-Out!! ™

· Yoshi’s Island™