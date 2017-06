¿Buscás casa? En el Procrear de Maipú aún hay 140 disponibles

El viernes pasado se realizó la entrega de 20 viviendas del proyecto que forma parte del Desarrollo Urbanístico Maipú construido por ProCreAr. En el predio, que cuenta con 992 viviendas, ya se han entregado 432 y hay un remanente disponible de 140 casas.

El director nacional de Acceso al Crédito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación y Coordinador Operativo del ProCreAr, Tomás Bibiloni, aseguró a El Sol que el remanente se pondrá a disposición para quien quiera ser parte del proyecto. Se estima que en las próximas semanas se abrirán las inscripciones.

Más casas disponibles que inscriptos interesados

Esta noticia se dio a conocer la semana pasada en este mismo diario y muchas fueron las personas que se quejaron asegurando haberse inscripto en el proyecto en el 2013 y nunca fueron notificados por parte de Procrear.

Frente a ello, el Coordinador de la entidad manifestó: “El motivo principal por el que queda el remanente es porque todas las personas inscriptas no se pusieron en contacto con la entidad bancaria, o bien, no se presentaron para concretar su trámite. Todos fueron contactados y no hubo respuestas por parte de los beneficiarios. Esto tiene plazos, la gente no queda inscripta de por vida y, una vez vencido ese plazo, se ponen a disposición las viviendas”.

El predio cuenta con más de 900 casas y los inscriptos no superaron ni alcanzaron ese cupo, por eso, Bibiloni asegura que en unas semanas se abrirán nuevamente las inscripciones para aquellos que deseen ser parte del Desarrollo Urbanístico Maipú.

Además, el funcionario refirió que también hay disponibilidad en los Desarrollos de La Dormida (Santa Rosa) y Malargüe. La inscripción para ambos proyectos culmina el próximo 30 de junio.

Vecinos denuncian que nunca fueron contactados por Procrear

Una de las muchas personas que se quejó frente a la noticia es Marina Benavidez quien manifestó a El Sol que: “Jamás me llamaron desde Procrear. La información que he manejado es vía internet donde pude corroborar que he sido beneficiada como suplente. Me dirigí al Banco y a Anses para preguntar sobre los pasos a seguir y nadie me dio respuestas”.

Frente a esta situación puntual, Bibiloni manifestó que estudió el caso y la mujer jamás respondió. “Benavidez fue notificada y nunca acudió al Banco. Se han realizado varias comunicaciones y se le ha enviado varios mails y nunca se obtuvo respuesta por parte de la mujer”, expresó el funcionario.

Para tener en cuenta

Las 140 viviendas disponibles en el Desarrollo Urbanístico de Maipú se ubican entre las calles Juan B. Justo, Arenales, El Planchón y Los Escuderos. El complejo se ubica próximo al ingreso principal de la Ciudad de Mendoza (Acceso Sur) y Emilio Civit.

Las características de las casas son de 1, 2 y 3 dormitorios con living-comedor, cocina integrada, baño y estacionamiento. Además, hay dúplex con dos dormitorios, living-comedor, cocina baño y estacionamiento.

Los que podrán inscribirse en las próximas semanas (la fecha aún no ha sido anunciada) son aquellas personas que residan en Maipú, Guaymallen, Mendoza (Capital), Las Heras, Lavalle, San Martin, Junín, Lujan de Cuyo y Godoy Cruz.