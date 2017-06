A la mamá de Lopilato la estafaron en una peluquería

Betty es conocida por sus hijos. Es que ella es la madre del clan Lopilato, que en los medios lo encabezan Luisana, Darío y Daniela. Justamente la nutricionista de la familia utilizó su cuenta de Instagram para hacer una fuerte denuncia.

Daniela publicó un ticket por más de $8.000, que fue lo que le cobraron a su mamá en una peluquería. “¡Miren esta ESTAFA!! Que le hicieron a mi mamá en la peluquería Leo Paparella de Villa Urquiza. Realmente un robo y teniendo pelo corto!!! Reflejos $5700 ??? De un total además de $8010“, escribió furiosa

“Lo que dicen es que le hicieron decoloraciones también! Mi mamá la verdad no estaba para hacerse problemas en esos momentos, estaba sola, pagó con su tarjeta y se fue! Cuando nos contó no podíamos creer!!! Nunca hice una queja pública cómo esta, pero en este caso no lo voy a dejar pasar y una red social está para comunicar por sobre todas las cosas!”, siguió Daniela, quien incluyó a la defensoría del consumidor en us reclamo.

“Luego de esa fecha fui en dos oportunidades a hablar con el encargado /dueño, y sostienen que está bien lo que cobraron. Fui a preguntar a varias peluquerías de cuánto es lo máximo que pueden cobrarte color, decoloración, etc, puntualmente y nadie se acercó siquiera a esa cifra!! El tema no es pagar lo que se deba pagar si es lo que cuesta! El tema es LA ESTAFA!!! El precio desmedido!!“, concluyó