Papa Francisco: "No tengo pensado renunciar a mi cargo"

Este martes por la mañana, el papa Francisco celebró una misa donde recordó los 25 años de su ordenación episcopal en Buenos Aires y afirmó de manera contundente que no tiene pensado renunciar al cargo que tiene.

"El Señor nos dice que nuestra historia está aún abierta, está abierta hasta el final y está abierta con una misión”, aseguró.

"Algunos que no nos quieren dicen que nosotros somos la gerontocracia de la Iglesia. Es una burla. No entienden lo que dicen. Nosotros no somos gerontes, somos abuelos. Y si no sentimos esto, debemos pedir la gracia de sentirlo”, también dijo, en una misa transmitida en directo por el Centro Televisivo Vaticano, en la Capilla Paulina del Palacio Apostólico, ante unos cuarenta cardenales.

"A nosotros, que tenemos una edad avanzada, el Señor nos dice hoy que no es hora de cerrar nuestra vida, nuestra historia. El Señor nos dice que nuestra historia está aún abierta, está abierta hasta el final y está abierta con una misión”, dijo Francisco, que el 17 de diciembre próximo cumplirá 81 años, ostenta buena salud y tiene una actividad incesante.

Aunque varias veces el Papa dijo que, llegado el caso, no tendría problemas en seguir el ejemplo de su predecesor, Benedicto XVI, papa emérito, con el vibrante sermón de hoy dejó en claro que está lejos de seguir sus pasos.

El ex arzobispo de Buenos Aires recordó, de hecho, que Abraham, cuando recibió el llamado divino "tenía más o menos nuestra edad, estaba por jubilarse" y era un hombre anciano, "con el peso de la vejez, esa vejez que trae dolores, enfermedades”.

"¡Como si fueras un joven, levántate, anda! ¡Como si fueras un scout, ve, mira y espera! Y esta palabra de Dios es también para nosotros, que tenemos una edad que es como la de Abraham, más o menos. Hay algunos jóvenes aquí, pero la mayoría de nosotros está en esta edad. Y a nosotros hoy el Señor nos dice lo mismo: '¡Levántate! ¡Mira! ¡Espera!'”, dijo Francisco.

"Nos dice que no es hora de cerrar nuestra vida, nuestra historia. El Señor nos dice que nuestra historia está aún abierta, está abierta hasta el final y está abierta con una misión. Y con estos tres imperativos nos indica la misión: '¡Levántate, mira, espera!'”, agregó.