Baby Etchecopar: “Cristina sólo puede ser un emergente de Comodoro Py”

Es polémico, directo, visceral. Y aunque él asegura que nunca tuvo escándalos, sino que “me los han hecho”, Baby Etchecopar suele estar en el ojo de la tormenta, ya sea con denuncias, peleas o escraches.

Y justamente en este momento en el que viene sufriendo varias cancelaciones de de show teatral, el conductor apunta directamente contra el Frente para la Victoria y La Campora como los responsables de su persecución. “En el FPV en vez de haber laburado para la gente, se dedican a escrachar”, aseguró en Los Ángeles de la Mañana.

“Al otro día de las trompadas (en referencia a su pelea con Roberto Navarro) empezó una campaña de desprestigio que fui detectando. Está metido el Intendente de Avellaneda, gente de Quilmes y algunos ñoquis de La Campora“, explicó Baby, y agregó: “Amenazan a los laburantes de los teatros para que no se presenten a trabajar”.

“Arman un relato, como hizo Cristina. Son una secta y son peligrosos“, disparó el periodista antes de meterse de lleno en una crítica feroz a la ex presidenta. “Hablar de si Cristina tiene chances de ganar, cuando está sospechada de haberse robado todo, es como discutir si le damos una escopeta a Barreda, o si le damos una guardería infantil al padre Grassi“.

“No hay escrúpulos. Acá ser un delincuente es un hobby. Nos tomaron por idiotas 12 años”, aseguró. Luego, consultado por Nancy Pazos sobre si no le parecía que Cristina era un emergente de lo que estaba pasando en la actualidad con el neuvo Gobierno, Etchecopar fue contundente: “Cristina sólo puede ser un emergente de Comodoro Py“.

Para terminar, aseguró que si bien se cruza cada tanto con Roberto Navarro, no se hablan: “En mi vida no existe Navarro. No voy a volver a hablar con él“.