La tierra de la libertad, a menos que hagas una de éstas.

Los tiempos cambian, y a veces las leyes no cambian al mismo ritmo. En Argentina recién se hicieron cambios en el código civil en 2015, la primera vez desde su creación hace 1869. En Estados Unidos ciertas legislaciones son vigentes y, aunque son ridículas, aún no se han modificado. La fotógrafa Olivia Locher hizo una serie de fotografías llamada “I fought the law”, donde muestra algunas de las leyes sin sentido que siguen vigentes en algunos estados norteamericano.

1. En Alabama, es ilegal tener un helado en el bolsillo trasero del pantalón

2. En Ohio es ilegal sacarse la ropa frente al retrato de un hombre

3. En Pennsylvania es ilegal atar un dólar a un hilo y moverlo cuando alguien intenta levantarlo

4. En Alabama es ilegal tener más de dos consoladores en la casa

5. En Minnessota es ilegal cruzar las fronteras estatales con un pájaro en la cabeza

6. En Nevada es ilegal poner una bandera norteamericana sobre un jabón

7. En Oklahoma es ilegal tener sexo con un automobil

8. En Utah no se puede llevar un violín en una bolsa de papel

9. En Connecticut, los pickles deben poder rebotar para ser considerados pickles

10. En California no se puede usar una bicicleta en una pileta

11. En Nueva Jersey pueden arrestarte por tomar sopa en público haciendo ruido

12. En Maine es ilegal usar un plumero para hacerle cosquillas en el mentón a una mujer

13. En Indiana es ilegal estar excitado en público

14. En Michigan es ilegal pintar gorriones para venderlos como pericos

15. En Texas es ilegal que los menores usen un peinado raro

16. En Maryland, la multa por clavar un clavo a un arbol es de U$S 50

17. En Rhode Island es ilegal usar ropa transparente

18. En Virginia pueden multarte por escupir a una paloma

19. En Hawaii uno no puede ponerse monedas en las orejas

20. En Kansas es ilegal servir vino en una taza de té

21. En Kentucky es ilegal lamer un sapo

22. En Wisconsin es ilegal que te sirvan pastel de manzana sin queso arriba

23. En Dakota del Sur es ilegal causar estática

24. En Colorado es ilegal tener hierbas entre el pasto del jardín

25. En Washington es ilegal pintar círculos en la bandera norteamericana

26. En Missouri es ilegal romper un cartón de leche que no se va a consumir

27. En Nebraska es ilegal hacerle la permanente a un hijo sin licencia

28. En Oregon uno no puede demostrar su fuerza física mientras conduce un auto

29. En Miami uno no puede salir en público cubierto por pintura látex

30. En Louisiana no se pueden hacer gárgaras en público

31. En Wyoming es ilegal que un estilista recorte vello púbico

32. En Delaware es ilegal vender perfume como si fuera licor

¿Cuán ridículas te parecen?

Fuente: Bored Panda