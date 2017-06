13 cosas que pasaron en Orange is the New Black basadas en hechos reales

Si pensaste que las escenas de la serie eran exageradas, pensalo de nuevo. Obviamente contiene SPOILERS.

1. La serie en sí misma está basada en el libro de la verdadera Piper Chapman

Esto es obvio para cualquiera que sea realmente fan de la serie: está basada en el libro homónimo de Piper Kerman (Piper Chapman en la serie) en el que cuenta en primera persona el año que pasó en la cárcel. Además de su propio personaje, muchos otros también están basados en la experiencia de la autora, como Red, Yoga y Pennsatucky. Otros personajes basados en la realidad son Larry (el artículo de NY Times es real y podés leerlo acá) y Alex Vause, llamada Nora Jansen en la vida real, que está escribiendo un libro para contar los hechos desde su punto de vista.

2. Pornstache metiendo drogas en la cárcel

En la primera temporada, Mendez (a.k.a. Pornstache) intercambiaba drogas a Tricia por sexo, algo terminó en una trágica muerte por sobredosis. En la vida real, a Douglas Kerk lo metieron preso por meter heroína y otras drogas a la cárcel en la que trabajaba. Podés leer más sobre este caso acá.

3. La intro de la serie

Las caras que aparecen en la apertura de la serie al ritmo de la canción de Regina Spektor son de mujeres que realmente cumplieron una condena en la cárcel.

4. Familiares metiendo drogas en la cárcel en las visitas

En el capítulo del Día de la Madre de la temporada 3 vemos cómo una de las mujeres saca un paquetito con droga del pañal de su bebé durante una visita. Aparentemente, es común que se metan cosas en la cárcel escondidas en lugares insólitos (como pañales), pero hay familiares que se van a extremos realmente perturbadores: en el 2010 un hombre en California llamado Donald Denney fue arrestado por intentar meter heroína en una cárcel para su hijo metida en su ano. Podés leer más al respecto acá.

5. Judy King está basada en Martha Stewart

La autora de la serie, Jenji Kohan, dijo que el personaje de la celebridad culinaria Judy King está inspirada en Martha Stewart (si no conocés la historia de la famosa empresaria condenada a cinco meses de cárcel, podés leer al respecto acá). Muchos también vinculan al personaje de Judy con Paula Deen, otra cocinera famosa que desató polémica por su racismo.

6. La muerte de Poussey está basada en la de Eric Garner

No sé vos, pero yo todavía no supero la muerte de Poussey. La cuarta temporada estuvo atravesada por el racismo, acompañando la fuerza que cobró el movimiento Black Lives Matter de la vida real. Durante este desgarrador capítulo, Poussey termina en el piso con la rodilla de Bayley encima de su espalda y finalmente, muere asfixiada. En el 2014, Eric Garner murió asfixiado durante un arresto en manos de la policía, después de repetir insistentemente que no podía respirar. Si querés saber más sobre este caso, hacé click acá.

7. El asesinato en la ducha de Piscatella también pasó de verdad

Inimaginable el dolor de la tortura de morir hervido lentamente. Pero por más que parezca algo sacado de una película de terror, fue sacado de la realidad: en el 2012, Darren Rainey murió después de ser encerrado durante dos horas por los oficiales de la cárcel en una ducha con agua caliente (82°C). Murió por quemaduras en más del 90% de su cuerpo, su piel se despegaba y caía con solo tocarla. Si bien al menos ocho prisioneros declararon que eran sometidos a este tipo de torturas, finalmente ningún cargo fue presentado y se concluyó con que fue un accidente.

8. La escasez de productos de higiene menstrual

La falta de toallitas y tampones fue un tema súper importante en la temporada 4 de OITNB y es otra de las cosas que la serie representó bien de los problemas que se viven en las cárceles de mujeres. Chandra Bozelko cuenta su experiencia: cada celda de dos personas recibe cinco toallitas por semana (es decir, 10 para cada una por mes), permitiendo un solo cambio diario en una menstruación promedio de cinco días. “Yo vi toallitas cayéndose de los pantalones de las reclusas porque no tienen alas y cuando una mujer la usa por varios días porque no le alcanzan, el pegamento ya no funciona. Es desagradable, pero es verdad”, agrega. Podés leer más sobre la experiencia de Chandra en relación a la higiene femenina en las cárceles acá.

9. Contratar veteranos de guerra como guardias de prisión

Linda de compras tuvo la idea de contratar veteranos para ahorrar plata. Como la mayoría de los veteranos que vuelven de la guerra están desempleados, la Oficina Federal de Prisioneros de EE.UU. creó oportunidades de empleo para los soldados sin trabajo y las Fuerzas Armadas ofrecieron una Especialización Ocupacional Militar en la custodia de prisiones. Supuestamente, la formación militar y el complejo industrial penitenciario son compatibles por la estructura organizativa que tienen las cárceles. Esto podría parecer una buena idea desde una perspectiva económica e interpersonal, pero representa un problema desde la perspectiva psicológica (tal como lo muestra la serie). Aproximadamente el 30% de los veteranos están diagnosticados con un desorden de estrés postraumático y eso es solo para quienes asisten a un hospital para ser tratados, por lo que se infiere que el número es aún mayor. A eso hay que sumar el hecho de que los presos suelen tener historias traumáticas, por lo que contratar veteranos que no pasaron por un entrenamiento correcto ni contar con un programa de asistencia para prevenir que dos poblaciones traumatizadas choquen entre sí, no es una buena idea.

10. La pelea de Suzanne y Maureen Kukudio alentada por Humphrey

En el capítulo 11 de la cuarta temporada, Humps anima (e incluso ordena) a las reclusas a luchar entre sí. Parece extremo, pero en realidad es casi común. Situaciones similares fueron reportadas en California, Missouri, Ohio, Pennsylvania y Florida (solo por contar lo que pasa en EEUU, donde tiene lugar OITNB).

11. El trabajo casi esclavo haciendo lencería

El trabajo que hacían en la tercera temporada de OITNB cosiendo bombachas era casi como un taller esclavo (las presas ganaban 1 dólar por hora). Claramente, para cualquier empresa sería conveniente en cuanto a lo económico tener empleadas/os que trabajen de esta forma y de hecho, lo que pasa en la serie está basado en un hecho real (o en muchos). Empresas como Starbucks, Nintendo, Microsoft y Victoria’s Secret, entre otras, utilizaron trabajo de presos/as en la producción de sus productos. Leé más sobre el trabajo en las cárceles para Victoria’s Secret (que es el caso más similar al de la serie) acá.

12. Sophia aislada en máxima seguridad

Desde que OITNB se estrenó, el personaje de Laverne Cox, Sophia, abrió de manera masiva la discusión sobre el trato que reciben las mujeres transgénero en las cárceles. Justamente, la actriz trabaja en el documental Free CeCe, una historia sobre CeCe McDonald. Su historia y la de Sophia difieren en lo que respecta a por qué terminaron presas y a qué tipo de cárceles fueron (McDonald estaba en una prisión de hombres de Minnesota), sin embargo, la violencia transfóbica es similar a la que Sophia sufre en la serie. Es un reto para las cárceles albergar presos y presas transexuales, no sólo porque corren mayor riesgo de agresión sexual, sino porque la Ley de Eliminación de la Violación en Prisiones prohíbe la “visualización cruzada de género” (es decir, que un género vea a alguien de otro género desnudo/a). Cuando la identidad de género y la biología no coinciden, no está claro cómo actuar. En lugar de desarrollar un método diferente de supervisión para los reclusos/as transgénero, directamente se los/as pone en confinamiento solitario la mayoría del tiempo. Esto claramente no resuelve el problema sino que prueba que hay discriminación contra ellos/as simplemente por estar ahí. Podés leer más sobre la discriminación LGBT en las cárceles acá y sobre el aislamiento de trans acá.

13. El motín está basado en Attica

La quinta temporada se centra completamente en el motín de Litchfield. No es necesario aclarar que en la historia de las cárceles hubo varios motines, pero el de OITNB se basa principalmente en el de Attica de 1971 (incluso algunas reclusas en la serie gritan ¡Attica! ¡Attica!). En ese motín, cerca de 1300 hombres explotaron en una dramática e histórica rebelión de cuatro días porque finalmente se cansaron del hacinamiento, las malas condiciones y el abuso de los guardias. Tanto en Attica como en Litchfield, los/las presos/as intentaron primero conseguir mejoras básicas de las condiciones terribles que vivían a través de una protesta pacífica y en ambos casos, los oficiales reaccionaron desproporcionadamente a ese pedido. Esto provocó una rebelión motivada por la angustia y la bronca acumuladas: tomaron la institución y se valieron de rehenes para ser escuchados. En los dos casos entendieron que el mundo los estaba mirando y por eso era importante llevar un mensaje claro de por qué estaban protestando y que, además, para lograrlo debían unirse pese a las diferencias internas. En la ficción y en la realidad, hubo discursos apasionados basados en la necesidad de que el mundo entienda y reconozca los derechos fundamentales de los presos como seres humanos. Podés leer más similitudes y diferencias acá y entender cómo Attica cambió las condiciones de las cárceles acá.