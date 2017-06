Nueva York también es conocida como la ciudad de los rascacielos. Nos subimos a los edificios más altos de Manhattan, pero no es una lista cerrada, ya que hay muchas nuevas torres en construcción que seguirán cambiando el perfil de la ciudad...

El One World Trade Center (también conocido como 1 World Trade Center, One WTC y 1 WTC, originalmente llamado "Freedom Tower" o 'Torre de la libertad') es el edificio principal del complejo reconstruido World Trade Center ubicado en el Lower Manhattan. Con sus 541 metros (417 la azotea) es el rascacielos más alto del hemisferio occidental y el sexto rascacielos más alto del mundo. Por supuesto, las vistas desde el observatorio son espectaculares, ¡y no digamos desde su aguja!

El edificio del 432 Park Avenue es un rascacielos residencial promovido por CIM Group para Midtown Manhattan, finalizado en 2015. Con una altura de 426 metros y 147 apartamentos, es uno de los edificios más altos de Estados Unidos, así como el edificio más alto de Nueva York por altura de azotea, sobrepasando al nuevo World Trade Center, y segundo más alto por altura total tras este.

El One57 (antes conocido como Carnegie 57) es un rascacielos de 75 plantas situado en Midtown Manhattan. Tras su finalización en 2014, se alza a 306 metros de altura, convirtiéndose en uno de los edificios más altos de la ciudad. El edificio tiene 135 apartamentos ubicados sobre un Park Hyatt Hotel con 210 habitaciones. La base de la edificación toca las construcciones contiguas, debido al espacio limitado del solar.

El Four World Trade Center (o conocido por la dirección de su calle, 150 Greenwich Street) forma parte del nuevo complejo del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. El edificio de oficinas está en el lado este de la calle Greenwich, junto al sitio donde estuvieron las torres gemelas. El edificio tiene 298 metros de altura (72 plantas). La colocación de la primera piedra fue en enero de 2008 y se inauguró el 13 de noviembre de 2013.

Ha sufrido retrasos en su inauguración pero su apertura es inminente. 30 Park Place es también conocido por su dirección como 99 Church Street o el nombre comercial del hotel en las primeras plantas y con su propio vestíbulo: Four Season Private Residences New York Downtown. Contará con el ático a mayor altura de toda la ciudad. Con 282 metros y 82 plantas de altura, se convertirá en el edificio residencial más alto en el Downtown de la ciudad, con vistas panorámicas de Midtown Manhattan y la bahía.

10 Hudson Yards (también conocido como South Tower o Tower C3) es un edificio de oficinas completado en 2016 en West Side, Manhattan, Nueva York. Con 52 plantas, la altura de la azotea es 273 metros y la altura de la última planta 215 metros. Hudson Yards, concebida a través del plan urbanístico de los arquitectos Kohn Pedersen Fox Associates, consistirá en 16 rascacielos los cuales sumarán en total más de un millón de metros cuadrados de nuevos espacios para oficinas, apartamentos y comercios. La próxima torre en ser acabada probablemente sea la 55 Hudson Yards (240 metros de altura). La 30 Hudson Yards medirá 395 metros. Manhattan se sigue transformando.

Terminamos con 56 Leonard Street, un rascacielos de 250 metros de altura y 57 plantas situado en Leonard Street. El estudio de arquitectura suizo responsable, Herzog & de Meuron, lo describe como "casas apiladas hacia el cielo". Es la estructura más alta de Tribeca, barrio en el Lower Manhattan. El edificio cuenta con 145 viviendas con precios que oscilan desde los 3 a los 50 millones de dólares. El edificio se completó en 2016.