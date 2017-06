La falta de control, siempre presente

Siempre detrás de una tragedia como la que ocurrió en San Rafael hay alguna irregularidad que va más allá de la irresponsabilidad que pudo tener el chofer del micro. Y, siempre, la clave es la misma y tiene que ver con el funcionamiento de los organismos de control. Basta escarbar un poco para descubrir que algo no estaba bien. En este caso, el ómnibus que volcó no estaba autorizado para realizar este tipo de viajes. Sin embargo, salió de Buenos Aires y llegó a Mendoza sin que nadie lo advirtiera. En este punto también es fundamental remarcar la importancia de la tecnología para prevenir, por ejemplo, tragedias como la sucedida. Un teléfono celular hubiese sido suficiente para comprobar que el vehículo no estaba en regla. Si mecánicamente estaba en condiciones, es secundario. No estaba habilitado. Eso es lo que vale. De nada sirven los comunicados si quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir las normas no lo hacen.