Pami: serán despedidos 170 empleados jerárquicos

El Pami realizó un ajuste en su plantilla y es por eso que eliminará 170 puestos de empleados de alto rango en los próximos días. Se trata de gerentes, directores y secretarios que fueron incorporados en la gestión de Carlos Regazzoni.

El promedio salarial de esos altos puestos es de $70.000 mensuales. Lo que se buscará es tener un ahorro de $143 millones al año.

Además las nueves secretarias que estaban bajo el mando de Regazzoni se reducirán a cuatro. Según aseveran quienes acompañaron a Regazzoni en el PAMI, por intermedio del coordinador económico de jefatura de Gabinete, a poco de asumir "se pidieron incorporaciones por favores políticos, personas que había que incorporar para cumplir con lo prometido con otras fuerzas políticas como el radicalismo, y también favores que se le debían a gobernadores", señalaron fuentes oficiales.

Esta semana, fueron más de 100 los empleados que recibieron la confirmación de que no permanecerían en sus puestos.

Según cálculos de la actual gestión, el organismo pierde $ 120 millones por mes en medicamentos que nunca llegan a manos de los pacientes. "Se trata de remedios que la gente no retira, o bien porque cambio de tratamiento, o porque ya no los necesita, o porque el paciente falleció. Pero el PAMI igual los paga, y las farmacias no los devuelven a las droguerías para su destrucción".

Por eso, el acuerdo que se cerrará el jueves con empresarios del sector de medicamentos prevé la incorporación de la "trazabilidad inversa", las certificaciones que demuestren que los medicamentos no retirados por pacientes son destruidos y por lo tanto el PAMI no los pagará.

Fuente: Clarín