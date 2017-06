Harry Potter cumple 20 años

Hace 20 años, la escritora británica J.K. Rowling publicó el primer libro de Harry Potter después del rechazo en 10 editoriales. En estas dos décadas, la magia de los libros cambió su vida, ya que su fortuna está estimada hoy en US$ 825 millones.

“Hace hoy 20 años, un mundo que había experimentado sola se abrió de repente a otros. Ha sido maravilloso. Gracias”, escribió en Twitter la escritora de 51 años.

20 years ago today a world that I had lived in alone was suddenly open to others. It’s been wonderful. Thank you.#HarryPotter20

— J.K. Rowling (@jk_rowling) June 26, 2017