Los 5 puntos clave del trágico vuelco en San Rafael que dejó 15 muertos

El Hospital Schestakow se vio conmocionado el día después del accidente ocurrido en la ruta 144 de San Rafael, en el que hubo 15 fallecidos que viajaban en un micro. Para el final de la jornada de este lunes, 14 pasajeros continuaban internados. Por el momento la Justicia apunta no sólo al exceso de velocidad que habría causado el siniestro, sino también a la documentación falsa sobre el colectivo que presentó la esposa del chofer que manejaba.

Hubo tres focos que centraron la tensión de los hechos desde el domingo en la tarde, cuando ocurrió la tragedia: los pasajeros, sus familiares y los responsables. Por un lado, se monitoreaba el estado de salud de los sobrevivientes mientras sus allegados llegaban poco a poco a San Rafael; al igual que quienes debían venir, tristemente, a buscar los cuerpos que dejó el accidente. Mientras, la Justicia avanzó en la investigación pertinente a lo ocurrido en Cuesta de los Terneros.

1. Por qué volcó el micro

Damián Pinelli, quien venía manejando, falleció en el accidente. Por el momento, las pruebas apuntan a un exceso de velocidad: así lo señalaron testigos oculares y pasajeros, por lo que la Justicia investiga esta hipótesis. Brian Uruaña, un chico de 17 años que viajaba en el fondo del micro, relató a El Sol que el chofer "iba muy rápido antes de volcar". El joven aseguró que no perdió el conocimiento, pero que no puede recordar nada desde que se produjo el accidente hasta que estuvo sentado fuera del micro recibiendo asistencia.

La fiscal Florencia De Diego mencionó que se está investigando un homicidio culposo doblemente agravado por el deber de cuidado que tiene quien viene al mando de un rodado y por la cantidad de fallecidos. Además, relató que Científica secuestró el tacómetro de la unidad y analiza los datos recolectados durante las pericias.

Carlos Pérez, director de Seguridad Vial, confirmó el informe de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) en el que se detalló que el micro no estaba habilitado para circular. "La información que presentaron al juez Pablo Peñasco es apócrifa -mostraron documentación anterior al 2015, presuntamente para eludir controles-, el colectivo no pertenece a una empresa sino que es unipersonal; y no pasó por ningún control antes del accidente", precisó Pérez.

Debido a la documentación falsa, quedó imputada la esposa del chofer.

2. Qué le sucedió a los pasajeros

Como resultado, 15 pasajeros murieron, la mayoría niños. Tres de los fallecidos se encontraban debajo del colectivo. La dificultad que tuvieron las autoridades fue identificar a todas las personas, según la fiscal Florencia de Diego, por las heridas que presentaban.

Alcides Soto, padre de Rubén Soto -un joven que continúa en terapia intensiva en el Schestakow-, añadió que muchos chicos tenían sus identificaciones personales en el bolso y no con ellos.

Quince pasajeros recibieron el alta el domingo y pasaron la noche en el albergue municipal del Polideportivo Nº 2 de San Rafael. Ahí, un grupo de médicos y psicólogos continuo evaluándolos hasta que llegaron sus familiares. De acuerdo con Paola Calle, directora de Salud del municipio, algunos pidieron volver a sus hogares apenas llegaron sus familiares.

"Quedaron seis personas -tres víctimas y tres familiares- que no pudimos ubicar en vuelos hoy, por lo que pasarán la noche en un hotel hasta el martes", explicó Calle.

Los otros 22 pasajeros -ya que una nena fue trasladada al hospital Notti- fueron atendidos en el Schestakow, en la Policlínica Privada de San Rafael y el Hospital Español del mismo departamento. A lo largo del lunes fueron llegando familiares, visiblemente afectados por la tragedia.

Entre ellos, Roque Arias contó que le habían informado desde el Municipio que su hermana Valentina, de 13 años, estaba fuera de peligro. "Cuando llegué, la tuve que reconocer en la morgue", relató entre lágrimas. El padre de otro de los 15 fallecidos lamentó haber firmado la autorización para que su hija viajara.

Un bombero de Buenos Aires, cuya mujer murió en el vuelco mientras que su hija permanecía internada, expresó que su único deseo era saber cómo trasladarían el cuerpo y cuándo podría llevarse a su hija para volver a casa.

3. Qué ocurrió en el camino

El micro gris sin inscripción que trasladaba a las víctimas adelantó, unos 60 kilómetros antes del lugar donde volcó, a un auto que viajaba a 110 km/h. El conductor de ese vehículo, Hugo Ganga, atestiguó minutos más tarde cómo el colectivo giró violentamente mientras algunos pasajeros eran arrojados fuera por la brusquedad de los tumbos.

Pero otros quedaron atrapados dentro, pidiendo auxilio. Los primeros en llegar fueron los bomberos, a quienes se sumaron más tarde la Policía, Defensa Civil y la Cruz Roja, entre otras autoridades y colaboradores. "Al padre del chofer lo insultaban, lo culpaban de la muerte de los chicos, mientras él tenía a su hijo muerto", explicó Ganga.

De acuerdo a lo relatado por la ministra de Salud, Claudia Najul, en una hora los heridos estuvieron en el hospital. Vialidad despejó las vías hacia el nosocomio, mientras que 10 ambulancias se encargaron de los traslados. La escena de esa tarde recordó a la tragedia vial de Horcones, en el que fallecieron 19 personas luego de que un colectivo volcara camino a Chile.

4 - Cómo continuó el operativo

Al igual que los primeros familiares de las víctimas, los pasajeros y sus allegados volverán a Buenos Aires en avión. El Gobierno envió un Hércules para poder trasladar los cuerpos de los fallecidos junto a quienes vinieron a buscarlos.

Las demás víctimas que recibieron el alta, irán regresando a medida que se los ubique en distintos vuelos charter.

Por otro lado, se les ofreció alojamiento en hoteles y en el albergue a quienes todavía esperan a alguno de los 14 pacientes internados que esperan el alta. El director del hospital, mientras tanto, continuará informando el parte médico cada 24 horas.

Según el director de Seguridad Vial, la CNRT solicitará que se impute a los responsables del colectivo. Además, el juez Peñasco precisó que si la causa no cambia de título, no se podrán realizar acciones penales, ya que el chofer está muerto.

5. Quiénes viajaban

Todos los pasajeros venían de Buenos Aires, incluso los choferes: 52 personas, entre los 30 niños y adolescentes del instituto Soul Dance Studio, de Grand Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas; junto con profesores y padres.

Los bailarines realizaron una performance el sábado por la noche en el Teatro Roma de San Rafael, a pocas cuadras del hotel en el que se alojaban. Walter Villagran, hermano de la fallecida Sol Eliana Villagran, explicó que era costumbre realizar entre dos y tres viajes por mes: algunos chicos habían estado anteriormente en lugares como Córdoba o Bariloche. "No había ningún motivo para sospechar de nada", señaló Walter.

La trágica mañana que le siguió al último baile transcurrió con el clásico alboroto que genera un grupo de niños de esa edad, según detalló un recepcionista del hotel Río Diamante, donde se había quedado el grupo. "Tenían acordado ir a Las Leñas en la tarde del domingo. Cuando vi en la televisión lo que estaba pasando, fue shockeante. Acababa de verlos salir", relató Adrián.