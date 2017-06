Audios, fotos y cuernos: los escándalos sexuales más recordados de los futbolistas

El #PuntitaGate, que involucra a Diego Latorre y a Natacha Jaitt, se viene llevando toda la atención mediática desde hace varios días. Pero este affaire hot que lo tiene todo (videos, chats y audios hot), no es el primero que involucra a alguien vinculado al mundo del fútbol.

A principios de junio se difundieron unos ardientes audios que Diego Maradona le envió a Gisela Ramírez Méndez, una joven a la que conoció en los carnavales de Corrientes. “Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego“, fue una de las frases que quedaron para la posteridad.

Pero además de los audios calientes, de varios futbolistas se filtraron imágenes y conversaciones íntimas. El años pasado, aparecieron chat y fotos de Daniel Osvaldo tocándose su miembro, y tratando de “gato” a Jimena Barón, la madre de su hijo.

En el rubro fotos, también se filtraron imágenes de Marcos Rojo desnudo, y del ex arquero de Boca Pablo Migliore también sin ropa. Claro que uno de los casos más recordados es el Andrés Chávez, quien luego de hacer un gol para el equipo de la Ribera, festejó en la cama con una joven travesti que lo escrachó.

Cuernos, fiestas y mitos

Una de las historias más recordadas de traiciones en el ambiente del fútbol, se dio en River Plate cuando Horacio Amelli tuvo una affaire con la mujer de Eduardo Tuzzio, su compañero de equipo y mejor amigo. El escándalo terminó con Tuzzio en España, y Amelli apartado del equipo.

Muy similar a la historia anterior, aunque según quién cuente la versión, en la historia que involucra a Maxi López, Wanda Nara y Mauro Icardi. Allí, los dos futbolistas eran amigos, y pero hoy están enfrentadísimos luego de que Icardi comenzara una ralación con la rubia, que tuvo tres hijo con el ex delantero de River.

Silvia Süller contó es más de una oportunidad una maratónica sesión sexual con el plantel de San Lorenzo en un hotel de Mar del Plata. Claro que aunque la rubia dio varios detalles e involucró a Oscar Passet y Oscar Ruggeri, entre otros, los futbolistas siempre lo negaron.

Entre los mitos del ambiente, figura la recordada caída del balcón de Alejandra Pradón que, aunque nunca fue confirmado por ningún protagonista, se habría provocado tras una fiesta sexual con jugadores de River.

A la Justicia

Sin dudas, si hablamos de escándalos sexuales, el más emblemático de la historia es el que involucró a Héctor “Bambino” Veira, y que terminó con el DT en la cárcel luego de ser juzgado, y encontrado culpable, por el intento de violación de Sebastián Candelmo, que en 1987 (cuando ocurrió el episodio), tenía 13 años.