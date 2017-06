Moby estrena polémico video

Moby desde siempre ha sido asociado al activismo. Con su música envía mensajes que mucho tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y su defensa.

En esta oportunidad, "In this cold place" es el primer corte de su nuevo álbum, More Fast Songs About the Apocalypse (Más canciones rápidas sobre el apocalipsis) que fue lanzado digitalmente, con la posibilidad de bajarlo gratuitamente por We Transfer y donar dinero a una ONG a elección. A partir del viernes, estará disponible en CD y vinilo.

El video está protagonizado completamente por dibujos animados vintage y se muestran escenas que critican a la sociedad de consumo y en especial a la clase política. Se pueden ver ositos cariñosos contruyendo muros para separarse, políticos mintiendo en sus discursos, industrias alimenticias engordando animales con hormonas y tantas otras escenas más. Donald Trump es caracterizado con un traje al mejor estilo transformer que a través de un signo dólar gigante destruye ciudades.

Moby constantemente muestra su desacuerdo con el actual gobierno de Estados Unidos. Incluso fue invitado a tocar en la asunción del mandatario