Dietrich: "Los primeros análisis muestran un exceso de velocidad del conductor"

El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, llegó este lunes a Mendoza para presentar un vuelo de Copa Airlines que unirá Mendoza con Panamá. Pero el trágico accidente en San Rafael, que le costó la vida a 15 personas que viajaban en un colectivo, modificó la agenda del funcionario macrista.

En una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno, Dietrich confirmó que el colectivo "no tenía habilitación para hacer viaje de turismo".

En este sentido, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) informó que el micro "con patente EEZ673", que volcó el domingo en la ruta nacional 144 en San Rafael "no estaba habilitado, ya que había sido dado de baja el 12 de diciembre de 2016".

Dietrich además señaló que el accidente ocurrió "en una ruta montañosa, en un sector donde hay que conducir con prudencia. Pero los primeros análisis muestran un exceso de velocidad del conductor".

El ministro admitió que "lamentablemente" existen empresas de transporte que no cumplen con los requisitos. "Había documentación adulterada en el colectivo la tiene la justicia, el vehículo tenía documentación que en parte era apócrifa porque no tenía la habilitación de la CNRT", indicó. Al tiempo aseguró que si bien se trabaja para fortalecer los controles en las terminales y rutas "claramente no fue suficiente y nos encontramos con esta tragedia".

Más temprano el gobernador Alfredo Cornejo advirtió que Gendarmería había controlado al colectivo que volcó en la ruta 144, pero pese a no contar con la habilitación correspondiente pudo continuar con el viaje.

"Tenemos el informe de que Gendarmería lo controló, en la subida a Las Leñas, pero no le pidieron eso", manifestó el mandatario.

"Los accidentes tienen tres causas: la primera es la imprudencia, la segunda fallas técnicas y la tercera infraestructura vial. Y en el caso de San Rafael aún no se tiene la información, pero todo hace suponer que tuvo que ver la imprudencia", agregó Cornejo.

Sin embargo el gobernador también se refirió a la "falta de control" del Estado al afirmar que no hay un " ejercicio efectivo y pleno del poder de policía, hay que ser más estrictos", indicó.