SNES Classic Edition llegará este año

Según informó la compañía en su cuenta de Twitter, esta miniconsola incluirá 21 títulos. Entre ellos se encuentran el clásico de culto Earthbound y Star Fox 2, secuela que nunca tuvo un lanzamiento oficial pese a que su desarrollo estaba prácticamente terminado. Asimismo, la consola incluirá otros clásicos como Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario RPG y Super Metroid.

Tranquilo, igual que el NES Classic Edition, el SNES Classic Edition incluye algunos de los lanzamientos third-party más importantes de la consola. Así pues, en ella podrás jugar títulos como Contra III: The Alien Wars, Final Fantasy III, Mega Man X y Secret of Mana.

A continuación, todos los títulos que encontrarás en esta miniconsola:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-Zero

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island